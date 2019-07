Padre Luigi Marro diventerà isernino

Approvato in Consiglio comunale l’ordine del giorno che conferisce la cittadinanza onoraria al frate cappuccino

Padre Luigi Marro che presto sarà un cittadino onorario di Isernia. Lo ha stabilito il Consiglio comunale che, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che accoglieva la proposta dei frati cappuccini e di tanti cittadini che hanno avuto l’onore di conoscere e apprezzare l’operato di Padre Luigi.

Nei mesi scorsi, Frate Nazario Vasciarelli, Parroco e Superiore del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Isernia ha fatto richiesta al Sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, affinché si facesse promotore dell’iniziativa. Alla richiesta aveva fatto seguito una raccolta firme a cui hanno aderito moltissimi fedeli. Nella seduta di ieri dell’assise civica il riconoscimento della cittadinanza onoraria al frate francescano.

«Un riconoscimento – ha dichiarato il primo cittadino nel corso del Consiglio – per quanto fatto da padre Luigi per la nostra comunità, impegnato in diverse attività sociali dagli anni ’60 fino agli inizi degli anni ’90 quando il cappuccino fu trasferito a Venafro. Padre Luigi è stato e resta un punto di riferimento per diverse generazioni di isernini».

Nei ventisei anni di esperienza isernina ha lasciato un ricordo indelebile. Tante le iniziative che ha portato avanti e che hanno visto il coinvolgimento di tanti giovani, tra cui la mitica “Radio Amica Isernia”, una delle prime radio libere del Molise. Insegnante di religione al liceo classico “Fascitelli”, parroco del “Sacro Cuore”, si distinse anche per il suo contributo fattivo e morale i giorni che seguirono il terremoto del 1984, quando riuscì ad allestire in città due tendopoli per sostenere una popolazione affranta e preoccupata dal sisma. Tra i promotori del circolo culturale e sportivo Acri, ha fondato persino una squadra di pallavolo. Padre Luigi Marro attualmente si trova a San Giovanni Rotondo e la comunità isernina spera di riabbracciarlo al più presto.