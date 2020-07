Si sono celebrati in diretta streaming sul sito di Tele Radio Padre Pio, a San Giovanni Rotondo, i funerali di Padre Luigi, indimenticabile parroco della parrocchia dei frati Cappuccini di Isernia per venticinque anni.

È intervenuto il sindaco di Isernia, d’Apollonio, che ha portato il gonfalone della città alla cerimonia funebre ed ha commemorato la figura del frate cappuccino, ricordando l’importanza della sua figura carismatica per la gioventù francescana del capoluogo pentro, dove intere generazioni di validi professionisti di oggi si sono formate sotto la sua ala protettrice.