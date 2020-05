Arriva finalmente una buona notizia per tutta la comunità di San Pietro Apostolo. La situazione di Padre Gioacchino, colpito da un malore le scorse settimane e in rianimazione presso il Neuromed, va migliorando. Il parroco di San Pietro ha aperto gli occhi e risponde agli stimoli. E’ ancora in fase di ventilazione meccanica, ma, a giudizio dei medici, la situazione va migliorando.