Padre e figlia di origini molisane dispersi in mare in Sardegna: recuperati i corpi

Non avevano fatto più ritorno a casa nella serata di sabato dopo una gita in barca a Sant’Antioco in Sardegna. Dopo due giorni di ricerca in mare da parte della Guardia Costiera e dei carabinieri che hanno perlustrato il tratto di mare al largo di Teulada sono stati rinvenuti i cadaveri del 64enne Gianmarco Murgia e sua figlia Valentina, di 34 anni.

Nella giornata di oggi, lunedì 17 ottobre, sono stati avvistati al largo di Sant’Antioco i due cadaveri.

Dopo la scomparsa i parenti avevano lanciato un appello su Facebook per chiedere a chiunque avesse notizie della barca di rivolgersi alle forze dell’ordine e raccontare quanto visto.

“Chiediamo a chiunque sappia qualcosa di fornire le informazioni alle forze dell’ordine impegnate nelle ricerche – scrivevano i familiari dei due dispersi -. Vogliamo poi lanciare un appello a chiunque abbia una barca: chiediamo a chi ha la possibilità di unirsi a noi nelle ricerche per riportare a casa Valentina e suo padre Gianmarco”.

La notizia è giunta fino in Molise, a Colletorto, terra d’origine della mamma di Valentina e dove spesso tornavano per concedersi un momento di relax.