Padel molisano in vetrina fuori regione

Il padel molisano giovanile ha finalmente due suoi rappresentanti in ambito nazionale. E’ la prima volta in assoluto che giocatori della nostra regione trovino spazio tra i migliori dell’Abruzzo da cui purtroppo, da anni, il movimento tennistico e padelistico molisano dipende. Paolo Germanese e Niccolo’ Virgilio, entrambi del 2012 e tesserati per l’A.T. Campobasso, sono stati inclusi nella lista dei quaranta convocati al primo raduno interregionale giovanile che è andato in scena sui campi del Tennis Club Teramo. Il Tecnico Federale Laura Battistini ha inserito tra i migliori padelisti provenienti da ogni parte dell’Abruzzo anche i due giovanissimi del club rossoblù di Giuseppe Morrone. Nelle “gabbiette” teramane, i due under 12 molisani hanno effettuato una serie di test tecnici e atletici e si sono ben comportati al cospetto dei parietà delle province abruzzesi. Si attende adesso che per i prossimi raduni interregionali, il numero dei convocati molisani possa crescere e si spera che almeno uno di questi possa essere incluso nella formazione che militerà nell’ambito dell’imminente COPPA DELLE REGIONI.