Packaging: un fattore essenziale per il successo dell’eCommerce

Perché scegliere il “vestito” giusto per un articolo è così importante? In che modo il packaging influisce sull’esperienza degli utenti?

La qualità percepita di un articolo inizia dal packaging

Il fatto di trovarsi a operare nell’epoca del digitale ha portato molte aziende a investire nelle vendite online. E la Pandemia da Coronavirus e il conseguente lockdown, riducendo gli spostamenti e i contatti, hanno finito per aumentare le richieste di consegne a domicilio e gli acquisti online. Molte realtà hanno scelto di dedicare gran parte del proprio lavoro alla cura dell’aspetto estetico dei prodotti venduti in Rete.

Concentrarsi esclusivamente sulle procedure d’acquisto in Rete, dall’inserimento degli articoli nel carrello alla conferma dell’ordine da parte dei consumatori, ha avuto come conseguenza una minore attenzione nei confronti del “mondo reale”, ossia di ciò che giunge nelle mani dei clienti.

La concorrenza sempre più spietata tra le aziende dovrebbe in realtà indurle a investire maggiormente nel packaging. D’altro canto, buste e pacchi rappresentano il primo punto di contatto tra aziende e utenti che acquistano online. Su www.paesedellebuste.it è possibile acquistare diverse tipologie di buste e di articoli per l’imballaggio ai prezzi più bassi del mercato.

Packaging e User Experience

Ancora oggi molte aziende non sembrano attribuire il giusto valore al packaging, visto come un investimento a “perdere”. Ma la User Experience non si conclude con il pagamento di quanto acquistato, continuando fino alla consegna, e oltre (si pensi all’assistenza). L’imballaggio non ha unicamente il compito di proteggere gli articoli durante il trasporto, svolgendo anche un ruolo comunicativo, presentando il prodotto. Se scelto con cura finisce per esprimere al meglio l’identità di un marchio e i suoi valori.

L’unboxing su Youtube e i social: un’esperienza che ha inizio dall’imballaggio

Il fenomeno dell’unboxing è riuscito a costruirsi in breve tempo un forte seguito. È cresciuto esponenzialmente il numero di persone impegnate nel riprendersi in video accingendosi ad aprire un pacchetto acquistato online. Narrano l’esperienza e valutano il prodotto, gli eventuali omaggi (o i buoni sconto) inseriti, e la qualità e le scelte di design relative all’imballaggio. Un packaging esteticamente gradevole è sicuramente in grado di aumentare il valore percepito di ciò che si viene a trovare al suo interno, gratificando l’utente.

Il successo del delivery ai tempi del Coronavirus Sono molti i ristoratori che, alle prese con le difficoltà del post-lockdown, hanno deciso di aprirsi al servizio di delivery. In molti casi, però, gli imballaggi utilizzati risultano anonimi e standardizzati; è sufficiente citare, come esempio, le vaschette trasparenti destinate alla gastronomia. Eppure, fornire un’immagine decisamente più “appetitosa” al contenuto non appare così difficile. Diverse aziende hanno approfittato del periodo della quarantena anche per apportare miglioramenti al proprio sito di eCommerce. Alcune hanno dedicato il maggior tempo a disposizione alla creazione di newsletter da spedire ai clienti. L’obiettivo? Fornire consigli su come rendere profittevole un periodo particolarmente difficile.