Packaging: Fruttagel sceglie il nuovo Tetra Brik® Crystal

Larino. Continua l’impegno di Fruttagel verso la scelta di confezioni eco-friendly per i propri prodotti. L’azienda ravennate annuncia l’adozione del nuovo Tetra Brik® Aseptic Base Crystal per i nettari di frutta monodose biologici a marchio Almaverde Bio – Consorzio di cui è socio fondatore – e convenzionali Il Giardino dei Sapori, e per le referenze monodose realizzate per i propri principali clienti: nettari, bevande a base di frutta, tè e passate di pomodoro.

Tra i tratti distintivi dell’impegno ambientale di Fruttagel è centrale l’impiego di confezioni pensate per ridurre il peso e il volume degli imballi e costituite prevalentemente da carta e da materiali provenienti da fonti rinnovabili. Come il nuovo Tetra Brik® Aseptic Base Crystal, realizzato con l’86% di materia prima di origine vegetale, carta certificata FSC™ e polimeri ottenuti da canna da zucchero certificata Bonsucro, interamente riciclabile. Un pack certificato Carbon Trust, che consente di ridurre del -12% l’impiego di plastica e del -14% le emissioni di CO2 rispetto alle confezioni standard. “In uno scenario di consumo caratterizzato da una crescente attenzione all’impatto ambientale – sottolinea Giorgio Alberani, Direttore Commerciale e Marketing di Fruttagel e AD della società Almaverde Bio Ambiente S.p.A. – confermiamo il nostro impegno a investire in soluzioni capaci di garantire una maggiore salvaguardia delle risorse naturali. Un impegno che fa parte da sempre della nostra strategia aziendale e che riteniamo sia importante condividere con la catena del valore in un’ottica di responsabilità d’impresa integrata”. Il tema della revisione dei modelli di consumo in ottica di una maggiore sostenibilità ambientale è infatti una tendenza sempre più sentita dai consumatori italiani, anche nella nuova normalità post pandemica. Una tendenza che coinvolge la scelta di packaging più green. Secondo una recente indagine, 9 italiani su 10 sono preoccupati per l’impatto che le confezioni in plastica generano sull’ambiente. Il 65% del campione si dice disposto a preferire prodotti con poco imballaggio, il 59% a preferire packaging sostenibili e il 57% a ridurre l’acquisto di quelli con imballaggi in plastica vergine non riciclata (fonte: Osservatorio Packaging del Largo Consumo di Nomisma in collaborazione con SpinLife-Università di Padova). I nettari di frutta monodose a marchio Almaverde Bio nel nuovo Tetra Brik® Aseptic Base Crystal nei gusti albicocca, pesca e pera, con frutta biologica 100% italiana sono disponibili nei migliori punti vendita della grande distribuzione e sullo shop on line. Fanno, inoltre, parte delle referenze realizzate da Fruttagel per il Consorzio protagoniste del nuovo portale gustosostenibile.it.