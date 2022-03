Pace in Ucraina, la Diocesi di Termoli-Larino in preghiera con Papa Francesco

Venerdì 25 marzo, alle 17, è prevista un’iniziativa di condivisione al Santuario della Madonna della Vittoria con il vescovo De Luca, i rappresentanti dei movimenti e delle associazioni

Tutta la diocesi di Termoli-Larino vivrà in comunione con Papa Francesco il momento straordinario di preghiera che si svolgerà venerdì 25 marzo a Roma, nella Basilica di San Pietro, dove il Santo Padre, alle 17, compirà un atto solenne di consacrazione dell’umanità, in particolare dell’Ucraina e della Russia, al Cuore immacolato di Maria, Regina della pace.

A livello diocesano, alle 17, è prevista un’iniziativa di condivisione al Santuario della Madonna della Vittoria a Termoli alla presenza del vescovo, Gianfranco De Luca, e dei rappresentanti dei movimenti e delle associazioni.

A livello locale, ogni sacerdote ha invece organizzato il momento di preghiera nelle singole parrocchie della comunità diocesana per unirsi alla voce e alle intenzioni del papa. Con una voce sola, con uno stesso cuore, tutto il corpo mistico di Cristo, la Chiesa, unitamente al suo Pastore il Papa, è invitato a pregare per la pace e la cessazione di ogni conflitto.

“Carissimi fratelli e sorelle – afferma monsignor De Luca – ancora una volta ci raggiunge la barbarie della storia ed è ridiventata realtà quella “Inutile strage” che è la guerra. É ormai trascorso un mese dall’inizio della guerra in Ucraina e mentre non si vedono ancora spiragli concreti di pace, facciamo quotidianamente i conti con le sofferenze terribili e crescenti di una popolazione martoriata. La generosità con cui anche le nostre comunità hanno reagito per aiutare il popolo ucraino, anzitutto con l’accoglienza dei profughi, è grande e ci attesta quel senso di fratellanza che ci definisce come persone umane.

In quest’ora buia e tragica della storia oltre a farci vicini a quanti pagano sulla propria pelle le conseguenze del conflitto, siamo chiamati ad intensificare la preghiera presso il Principe della pace. Chiediamo con insistenza, accompagnata da digiuno e carità, il dono della pace e vogliamo portare a Dio attraverso la Vergine Madre il grido di dolore di quanti soffrono e implorano la fine della violenza. A tale scopo il Santo Padre Papa Francesco, accogliendo anche le numerose richieste del popolo di Dio, il prossimo 25 marzo 2022 alle ore 17 nella Basilica di San Pietro compirà un atto solenne di consacrazione dell’umanità, in particolare dell’Ucraina e della Russa al Cuore immacolato di Maria, Regina della pace. Con una voce sola, con uno stesso cuore, tutto il corpo mistico di Cristo, la Chiesa, unitamente al suo Pastore il Papa, è invitato a pregare per la pace e la cessazione di ogni conflitto. Pertanto invito calorosamente ogni comunità ad adoperarsi affinché nelle nostre chiese i fedeli e le donne e gli uomini di buona volontà si ritrovino per elevare in modo unanime e accorato la supplica alla Madre di Dio in fraterna unione e comunione con papa Francesco, venerdì 25 marzo alle ore 17″.