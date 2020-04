«Pace e speranza a quanti sono in difficoltà» (VIDEO)

L’Orchestra Mascagni diretta dal Maestro Antonio Di Lauro

Nella Settimana Santa, in ricordo di quanti non ci sono più, l’Orchestra Mascagni, Alesia e i suoi compagni di viaggio e Quotidiano del Molise Web, intendono offrire un momento di raccoglimento e preghiera. Stiamo vivendo una seconda passione e, in queste ore, ripensiamo a quanti si stanno adoperando a sostegno e supporto della comunità: le organizzazioni di volontariato, il personale sanitario, le Forze dell’Ordine, gli autotrasportatori, i commercianti, gli operatori ecologici, la stessa stampa e altri ancora. Che il video dell’Orchestra Mascagni, diretta dal Maestro Antonio Di Lauro, con l’Ave Maria di Schubert, possa infondere un senso di pace e speranza a quanti sono in difficoltà. È questo il senso vero della Pasqua che, in questo periodo emergenziale, si intende rimarcare. Del resto, lo stesso Schubert affermava che le sue composizioni nascevano non solo dalla conoscenza della musica, ma anche dal dolore, e sempre con un anelito alla speranza.