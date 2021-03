Pacchetto di aiuti per le attività: mancano le risorse. Bocciato l’Odg in Consiglio. E dal centrodestra: “Perchè non rinunciamo ad un mese di indennità?”

Il “pacchetto solidarietà” proposto dalla Lega ha aperto la prosecuzione del consiglio comunale. Un ordine del giorno, bocciato, che tuttavia ha messo in luce anche una serie di punti di convergenza con la stessa maggioranza 5 Stelle. Quest’ultima ha riconosciuto la bontà di alcune proposte, rimandando il dibattito alle commissioni consiliari. Per contrastare gli effetti della crisi dovuta al Covid19, il Carroccio (Tramontano, Pascale, D’Alessandro) ha portato in aula una serie di misure – soprattutto di natura fiscale – che mirino al sostegno di quelle imprese o esercenti in difficoltà, costretti giocoforza ad un lungo periodo di chiusure generalizzate.

“L’ordine del giorno proposto dai consiglieri della Lega è molto articolato e propone una serie di azioni tutte condivisibile per quanto riguarda i temi legati al sociale, – ha detto l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano, intervenendo nel dibattito. Poi, ha aggiunto. “Vanno necessariamente verificate però quelle che sono le risorse dell’ente e anche le eventuali modalità di attuazione. L’argomento, insomma, al di là dell’esito dell’ordine del giorno, sarà di certo trattato con grande attenzione e disponibilità all’interno della commissione Politiche Sociali, proprio l’attualità del pacchetto.”

Le risorse, appunto. Il nocciolo della questione sul quale si arenano le possibilità di un Sì congiunto. Lo ribadisce anche il sindaco Gravina. “Trovare risorse non è facile. Semplicemente non ci sono. Può sembrare riduttivo, superficiale, ma è lo stato delle cose”. Odg bocciato con 7 sì (alla Lega si allineano anche le forze di centrosinistra), 18 contrari e 3 astenuti. Le possibilità di sostegno restano in piedi anche nella prosecuzione del consiglio, protagonisti i consiglieri Esposito (Forza Italia) e D’Alessandro (Lega) che riportano all’attenzione un tema affiorato solo marginalmente nei mesi scorsi: la rinuncia simbolica ad un mese di indennità. “Perchè non dare un segnale simbolico? Tutti insieme si potebbe portare avanti questa forma di responsabilità, rinunciando ad un mese di indennità”, sottolineano i due esponenti del centrodestra a Palazzo San Giorgio. Proposta, quest’ultima, che andrà verificata e portata eventualmente in atto. le.l.