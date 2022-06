PA Social Day: Molise protagonista della diretta nazionale da Palazzo San Giorgio

Sono stati presentati con una diretta sui canali social di PA Social, le città, i temi e i protagonisti del prossimo PA Social Day 2022, l’evento, arrivato alla sua quinta edizione, dedicato alla comunicazione e informazione digitale, che si svolgerà nella giornata del prossimo 7 giugno.

Una giornata di confronto con il ritorno in presenza nelle città coinvolte – Alghero, Aosta, Arezzo, Bari, Bologna, Brescia, Campobasso, Capo d’Orlando, Padova, Penne, Perugia, Procida, Reggio Calabria, Roma, Savona, Torino, Trento, Trieste, Urbino – e con la partecipazione di comunicatori, giornalisti, social media manager, amministratori pubblici, professionisti, manager, enti pubblici, utilities, imprese da tutto il Paese.



Anche il Molise sarà protagonista della diretta nazionale della manifestazione, dalle 13,40 alle 14,10, da Palazzo San Giorgio a Campobasso con “Digitalizzazione delle PA: come cambia il consiglio comunale”.



A intervenire ci saranno, insieme a Eliana Marinelli, Coordinatrice di PA Social Molise, Antonio Guglielmi, presidente del Consiglio comunale di Campobasso e Paola Felice, vicesindaco di Campobasso.



Il PA Social Day 2022 sarà in 19 città e in diretta social dalle 9 alle 19 su Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch di PA Social e con aggiornamenti costanti sui principali social. Tanti i temi che verranno proposti e approfonditi collegati al filo conduttore della comunicazione e informazione digitale: nuovi strumenti, opportunità offerte dal PNRR, rapporto tra sanità e cultura, intelligenza artificiale, parole e linguaggi, cibo, sostenibilità, accessibilità e inclusività, identità territoriale, i casi Mad e Green Dad, turismo, archeologia, marketing, riconoscimento delle professionalità, nuovi modelli organizzativi del lavoro e molto altro.