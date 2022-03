PA Digitale Adriatica lancia ‘Sismica On Line’: il portale innovativo e senza precedenti che velocizza le pratiche

Stop agli appuntamenti presso i comuni e alle attese: la piattaforma consentirà di firmare e inviare direttamente con un click. La presentazione presso l’Auditorium di Isernia

E’ stata presentata presso l’Auditorium di Isernia la nuova piattaforma “Sismica On Line”, una soluzione innovativa senza precedenti nella nostra regione, lanciata dalla PA Digitale Adriatica. Un passo che consentirà al Molise di compiere passi da gigante nell’automazione delle procedure tecnico-burocratiche. “Viene data la possibilità ai tecnici e ai cittadini molisani di avere a disposizione una piattaforma rapida nel giro di poche settimane – ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale, Roberto Di Baggio – questo è possibile soprattutto su quelle pratiche che necessitano di autorizzazioni. Risultato: risparmio nei tempi e nei costi, un beneficio a trecentosessanta gradi”.

Ma di cosa si tratta nello specifico? “Questo è un primo progetto importante – esordisce Luigi Zarlenga, ingegnere di PA Digitale Adriatica – perchè consente ai tecnici di inviare comodamente dal proprio studio il deposito sismico, dunque senza prendere appuntamenti ai comuni con il rischio di dover aspettare e restare bloccati. Non sarà necessario stampare i progetti, si firmano digitalmente i progetti stessi in formato elettronico inviando tutto online. Con un semplice click si riesce ad essere veloci e ad ottenere risposte dalla Regione Molise in maniera altrettanto valida”.

Ciò è accolto favorevolmente dal consigliere regionale Andrea Di Lucente, presente all’Auditorium. “Uno strumento utile, che fa nascere una era modernizzata. Poi ci saranno altri progetti a riguardo. Questa iniziativa va in qualche modo a ridurre la distanza tra cittadini e regione, ma anche a ridurre quel gap esistente sul tempa tra il Molise e le altre regioni d’Italia.