“Overtime-la vita oltre il calcio”, a Sinisa Mihajlovic il premio “Vincenzo Cosco” 2019

L’annuncio a Matera, una delle città dove il tecnico molisano ha allenato: la consegna a Casteldebole nei prossimi giorni

MATERA. È stato assegnato all’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, il premio “Vincenzo Cosco” 2019 intitolato al tecnico molisano di Santa Croce di Magliano. Ad annunciarlo Nicola Provenza, onorevole e fondatore di “Overtime – la vita oltre il calcio”, l’associazione che vuole diffondere messaggi positivi attraverso la condivisione di idee, passioni e valori sani dello sport e che ogni anno assegna un riconoscimento a un allenatore simbolo. L’annuncio è stato dato a Matera, città della cultura 2019 (dove Cosco ha anche allenato la squadra locale), in cui si è svolto l’incontro-dibattito “Tu non sei in fuorigioco”. All’iniziativa, organizzata dall’Asd Matheola Matera, erano presenti Nicola Provenza per Overtime e Giuseppe Montemurro, responsabile marketing della Matheola Matera. Le tematiche e le idee comuni su sport ed integrazione hanno evidenziato, ancora una volta, la necessità di un network nazionale che convogli ed esalti queste energie positive.

Dopo la motivazione, è stata data lettura del ringraziamento inviato dal tecnico del Bologna, protagonista di una lotta coraggiosa contro la leucemia. «Onorevole Provenza, le scrivo questa lettera per esprimere la mia gratitudine per l’assegnazione del premio “Vincenzo Cosco”. Per me è un momento particolare e questo periodo di feste lo sto passando finalmente insieme alla mia famiglia. Proprio per questo motivo purtroppo non potrò essere presente alla consegna del premio. Ringrazio l’associazione Overtime per questo prestigioso riconoscimento e colgo l’occasione per ringraziarla ulteriormente per l’intervento fatto in Parlamento e per aver dato voce al mio messaggio in una sede così importante. In fede, Sinisa Mihajlovic”. Nei prossimi giorni il premio verrà ufficialmente consegnato all’allenatore del Bologna al centro sportivo di Casteldebole.