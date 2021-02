Over 80 in fila per le vaccinazioni anche a Isernia (VIDEO)

Iniziata questa mattina, sabato 20 febbraio, anche a Isernia la vaccinazione degli anziani con più di ottanta anni, con la prima delle due somministrazioni previste per il vaccino Pfizer. Sono 120, tutti in fila davanti all’ambulatorio del Veneziale, ma da lunedì il punto vaccini sarà in funzione all’auditorium messo a disposizione dal Comune di Isernia.

Oggi sono arrivati per lo più gli ultranovantenni, perché l’Asrem ha cominciato col vaccinare i più anziani, in ordine decrescente. In genere tutti accompagnati da figli, nipoti e badanti varie vista l’età così avanzata, ma ascoltiamo qualcuna delle voci raccolte al Veneziale.