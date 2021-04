Over 70, verso l’utilizzo del Palairino come centro vaccinale dell’Astrazeneca

Nei prossimi giorni ci sarà il via libera per l’utilizzo del Palairino come centro vaccinale per la somministrazione del vaccino Astrazeneca. È quanto trapela nelle ore che precedono la consegna dei moduli di terapia intensiva che avverrà questo pomeriggio, 15 aprile, a Termoli. Una problematica, quella della somministrazione del vaccino a Termoli per i residenti del basso Molise che era stata sollevata nei giorni scorsi soprattutto dalle categorie degli over 70 costrette ad arrivare a Campobasso con tutte le difficoltà del caso. Proprio gli over 70 si erano lamentati della difficoltà di raggiungere il capoluogo per la somministrazione del vaccino. Adesso la svolta è vicina.

