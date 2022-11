Ottobre record per il caldo: nel 2022 +6 gradi rispetto all’anno precedente

Il metereologo Gianfranco Spensieri: “Si tratta della media tra i valori massimi e minimi registrati dalla stazione della Rai e sicuramente è la più alta degli ultimi 20 anni”

L’ottobre 2022 sarà ricordato come il più caldo sicuramente degli ultimi 20 anni ma probabilmente come il più caldo in assoluto.

La conferma arriva dalle rilevazioni meteo della stazione Rai che traccia un quadro per certi versi anche allarmante se si pensa agli effetti dei cambiamenti climatici.

In Molise il mese che si è appena concluso ha fatto registrare un +6 gradi rispetto al 2021 e un +4 rispetto al 2020, gli ultimi due anni presi ad esame.

A darne comunicazione è stato il meteorologo Gianfranco Spensieri. “Si tratta della media tra i valori massimi e minimi registrati dalla stazione meteo della Rai ed è un drammatico +6 se consideriamo che questi valori normalmente si registrano nella parte finale del mese di giugno.

Al momento non possiamo fare ancora una comparazione con i dati dal 1860 ad oggi ma secondo me si tratta dei valori più alti degli ultimi venti anni e quasi sicuramente dei più alti in assoluto”.

Dati allarmanti se si pensa agli effetti della desertificazione e dell’abbassamento del livello delle acque che può portare anche alla siccità.