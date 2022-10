“Ottobre in Città”, a Campobasso l’inaugurazione della mostra “New Renaissance Dreams”

È intitolata “New Renaissance Dreams”, la mostra fotografica realizzata e curata da Mino Pasqualone, con il patrocinio del Comune di Campobasso e la partnership con le associazioni fotografiche locali Vivian Maier, ACF Sei Torri e Officine Cromatiche, che verrà inaugurata con un vernissage, giovedì 13 ottobre, alle ore 18.30, presso le sale del Circolo Sannitico, in Piazza Pepe, a Campobasso.

La mostra, che è inserita nel calendario degli appuntamenti di “Ottobre in Città” programmato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso e che sarà visitabile fino al 18 ottobre, si presenta come una collettiva, suddivisa in sezioni, ognuna delle quali affronta un tema differente, figlio di un macro tema che dà il nome all’esposizione generale.

Ed è proprio “sogni di un nuovo rinascimento” il leitmotiv, che narra di tutte quelle paure, quegli incubi che in quasi due anni e mezzo di buio trovano finalmente la luce e che si annientano, in parte, per un’esistenza migliore e rinnovata.

Trentacinque autori, nazionali ed internazionali, in un percorso emozionale, fantastico e surreale, che ha lo scopo di condurre i partecipanti ad intraprendere un viaggio alla ricerca di quello che l’inconscio cela.

Dalla natura dei paesaggi mistici, agli sguardi intensi e sognanti dei ritratti, una selezione di opere di fotografi nazionali e internazionali che attende il visitatore per un viaggio nell’inconscio che vive in ognuno di noi.

Vernissage • Giovedì 13 ottobre 2022 ore 18:30

Circolo Sannitico, Piazza Pepe, 30 – Ingresso libero

Aperto tutti i giorni, dal 13 al 18 ottobre, dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00