Otto studenti isernini finalisti al 35esimo Premio internazionale del Movimento per la vita

Sono otto gli studenti del Majorana Fascitelli di Isernia, quattro del classico e quattro dello scientifico, selezionati per partecipare al viaggio in Sicilia per essere premiati come vincitori della selezione regionale del 35esimo Premio internazionale bandito dal Movimento per la vita. Per il Liceo classico, i vincitori sono: Arianna Di Gaetano, Benedetta Di Iacovo e Ludovica Ricci della V B, più Gemma Mainella ex V A. Per lo scientifico sono stati selezionati: Giorgio Maietta, Armando Marinelli, Altiero Prete e Nicol Testa, tutti della IV C. La Pandemia che purtroppo noi tutti abbiamo subito ha impedito negli ultimi anni di organizzare il viaggio Premio presso il Parlamento Europeo di Strasburgo. L’organizzazione Nazionale ha così pianificato di far partecipare i Vincitori del Premio internazionale ad un viaggio-soggiorno presso la città di Palermo.