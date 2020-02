Otto carri e centinaia di persona in piazza: il Carnevale incanta Larino

Grande successo per la manifestazione clou del paese bassomolisano: dalla musica alla libertà di parola, alla cultura, passando per la pedofilia e il bullismo i temi dei carri allegorici

Quindici metri di altezza per raccontare, attraverso la cartapesta, alcuni dei temi di più stretta attualità dalla libertà alla cultura, dai grandi della musica, al bullismo passando per la pedofilia. Tutto intorno centinaia di persone ad osservare il passaggio dei giganti di cartapesta. Successo per la prima serata di sfilata del Carnevale di Larino, la manifestazione giunta alla 49esima edizione, più attesa del basso Molise e inserita anche all’interno del circuito dei Carnevali d’Italia oltre ad essere riconosciuta dal Ministero. Otto i carri allegorici che hanno catturato l’attenzione dei tanti che si sono riversati per strada che sono stati divisi in due categorie: nella prima “I ruggiri di libertà (il circo è alle spalle)” presentato da I Gatti Randagi con Modellarte, il cui tema è lo spettacolo degli animali all’interno del circo; “Non dirlo a nessuno” ideato dall’Associazione Gioventù Frentana che ha esorcizzato la pedofilia attraverso un’allegoria che prende spunto da Pennywise, il malvagio IT immagina da Stephen King; “Non ti curar di loro” dell’Associazione Carnaval che ha affrontato il fenomeno, attualissimo, del bullismo; “La cultura è la chiave della libertà” proposto dall’Associazione Officina dell’Arte che ha inneggiato alla cultura e in particolare alla libertà che può essere acquisita attraverso di essa; “Vivi la libertà” del Gruppo Larinelli che ha elogiato la libertà di espressione dei sentimenti. In seconda categoria gli ultimi tre carri: “Salviamo le acque” del Gruppo Selvaggi che rappresenta la condizione attuale dei mari, un ecosistema sempre più inquinato a causa dell’uomo; “deciBELL” del Gruppo Miseria e Nobiltà che ha proposto alcuni esponenti più illustri della musica la cui bellezza andrebbe sempre preservata; “Winnie the Pooh” dell’associazione I Trebbiatori che rappresenta il cartone animato Winnie the Pooh, storica pellicola del 1929 dedicata ai bambini. I carri sfileranno anche oggi, domenica 23 febbraio, dalle 15 alle 20. Il secondo appuntamento, invece, ci sarà la settimana prossima sabato 29 febbraio dalle 17.30 a mezzanotte con la sfilata dei carri e domenica 1 marzo dalle 11 alle 13 con la mostra e dalle 15 alle 20 con la sfilata dei carri.