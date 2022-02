Ottimistica la ripresa del turismo nel 2022

di Vitarelli Michele, founder di Discover Molise

Il Molise ha raggiunto nel 2020 e nel 2021 un traguardo inimmaginabile nel settore turistico. Per il 2022 costruiamo delle prospettive in funzione delle risorse a disposizione e dei possibili trend misurati fra i viaggiatori.

La situazione del settore turistico a livello globale

Con un inizio anno abbastanza turbolento dovuto all’innalzamento della curva pandemica in gran parte degli stati in Europa, il 2022 si mostra più ottimistico del previsto; gli operatori turistici possono tirare un sospiro di sollievo grazie ai tassi di copertura vaccinale prominenti e alla definizione di piani di riaperture delle nazioni. A dirlo è un’indagine del WTTC, il World Travel & Tourism Council, che connette la ripresa dell’industria turistica all’andamento delle campagne vaccinali in corso; infatti l’Organizzazione stima che il totale dei posti di lavoro nel turismo potrebbero raggiungere la soglia di 330 milioni di occupazioni; inoltre si stima che il settore turistico riesca a generare 8,6 trilioni di dollari. In sostanza si delineerà uno scenario in cui gli stati andranno a semplificare le restrizioni in vigore, per favorire questa ripresa e recuperare i risultati del 2019.

La situazione del settore turistico in Italia

Per quanto riguarda la situazione del settore turistico in Italia, il rilancio del turismo è nelle mani dei comuni. Confrontando i dati rilevati da Eurostat, nel 2019 il settore turistico italiano era uno dei più sviluppati d’Europa; eppure nel 2020 ha registrato una diminuzione drastica di 63,7 miliardi di euro del consumo turistico. Infatti nel PNRR il turismo raccoglie una serie di investimenti destinati a: rinnovare le strutture, riqualificare l’ambiente e digitalizzare l’offerta turistica italiana; sono investimenti dal valore di 2,4 miliardi che coinvolgeranno in particolare i comuni italiani.

Analizzando invece lo stato del settore turistico nei comuni molisani di Campobasso e Termoli evinciamo un andamento abbastanza comune al resto delle cittadine d’Italia; nel 2020 i comuni di Campobasso e di Termoli hanno registrato una diminuzione delle spese per il turismo del -36,2% e dell’-85,7% rispetto al 2019. Nel 2021 invece la crescita registrata è uguale rispettivamente al +406,9 % e al +327,3 % rispetto alle spese del 2020, una crescita che promette bene per l’estate 2022.

Questi dati evidenziano il risultato di una ripartenza parziale e diffusa del settore in questione; nello specifico indicano come la spesa nel turismo da parte dei comuni considerati è stata abbastanza diversificata. A Termoli l’interesse nei confronti del settore è stato per un lungo periodo crescente fino al 2020. A Campobasso il 2021 ha simboleggiato l’anno migliore per il turismo, con un +205% rispetto al 2017.

Spese comune di Campobasso e comune di Termoli

Le 6 previsioni di Booking.com sull’incredibile ripresa dei viaggi nel 2022

Concretamente quali sono le previsioni per l’anno 2022?

“Il 2022 sarà l’anno dell’accettazione dell’imprevedibilità: in molti vorranno recuperare il tempo perduto e fare le vacanze a lungo rimandate. Il numero di queste persone è aumentato del 52% rispetto allo scorso anno”

Così riporta il report di una delle piattaforme più utilizzate per organizzare i propri viaggi, Booking.com. La stessa piattaforma ci fornisce dei dati utili per prevedere come i viaggi continueranno a cambiare nel 2022.

I trend

1. Viaggiare per stare bene

Organizzare e vivere un viaggio sono azioni che rappresentano un fattore positivo per il benessere mentale ed emotivo. Nasce questa correlazione perché il viaggio rappresenta il miglior modo per ricominciare, per recuperare le energie in un luogo nuovo e per guadagnare uno sguardo diverso sulle cose. Sarà prevalente la voglia di completare nuove esperienze volte a provare una nuova cucina o ad ascoltare una nuova lingua. In sostanza, i viaggiatori vogliono recuperare il sorriso e l’entusiasmo dopo aver assaporato il gusto dell’evasione dalla propria routine.

2. No al lavoro in vacanza

Basta al lavoro da remoto anche durante le vacanze! Si prevede infatti come la maggior parte dei viaggiatori vogliano staccare definitivamente dal lavoro per un periodo più o meno lungo del solito. Questo sentimento deriva proprio dall’effetto del flessibile lavoro da remoto che ha raggiunto indisturbato il luogo delle vacanze.

3. Come la prima volta

Dopo tanto tempo passato nell’immobilismo più totale, vivremo appieno ogni momento. Una parte delle persone non vede l’ora di vivere l’impazienza e l’attesa che caratterizza ogni viaggio. La maggior parte dei viaggiatori apprezzano, più del solito, il viaggio stesso per raggiungere la destinazione scelta, come verranno apprezzate le sensazioni più semplici del sole sulla pelle o l’acqua limpida del mare o dei laghi.

4. Il rapporto con le persone

Nel 2022 il desiderio di instaurare relazioni autentiche con la comunità locale proseguirà anche in vacanza poiché saremo più attenti ai viaggi che faremo, assicurandoci che il nostro impatto sui luoghi che visitiamo e sui loro abitanti sia positivo. I possibili comportamenti dei viaggiatori andranno totalmente a beneficio delle realtà locali, dai siti web alle attività presenti sul territorio, con la voglia di vivere esperienze genuine e rappresentative della cultura di una determinata località.

5. Nuovi posti, nuove facce

Nel 2022 i viaggiatori vorranno socializzare conoscendo gente nuova e preferiranno località dove l’offerta di bar e locali notturni è abbastanza vasta

6. In balia dell’imprevedibilità

Molti turisti vorranno sottrarsi a regole e costrizioni, almeno in vacanza, a favore della flessibilità ma a sfavore della pianificazione dei propri viaggi. Vigerà la regola dell’imprevedibilità ma anche del “carpe diem”, la volontà di vivere ogni momento e di cogliere ogni attimo con il desiderio sfrenato di esplorare il mondo.

Grazie alla tecnologia i viaggiatori non hanno più quella paura di adattarsi a nuove situazioni emerse durante la propria vacanza. In particolare risultano fondamentali le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, capaci di tradurre testi in altre lingue e di informare costantemente le strutture ricettive di eventuali ritardi nell’arrivo in hotel. Quindi la tranquillità del viaggiatore sta in questi strumenti che semplificano l’organizzazione della propria vacanza, ormai flessibile alla nuova imprevedibile normalità.

La sfida del Molise

Come negli ultimi due anni, la nostra regione rimane un potenziale luogo in cui i viaggiatori possono riscoprire culture e tradizioni e ristabilire il proprio contatto con la nostra natura incontaminata. Riusciranno le strutture ricettive e gli operatori turistici molisani a trovarsi pronte a questa nuova sfida?