Ottima prova per il pilota Rivellino al Rally Cassino-Pico 2021 (FOTO)

Automobilismo, Molise sugli scudi al Rally Cassino-Pico 2021, l’evento organizzato da M33 che ha unito insieme il 9° Rally Lirenas, il 12° Rally Città di Cassino e il 43° Rally di Pico come appuntamento conclusivo della Coppa Rally di 7^ Zona. A portare in alto i colori della più giovane regione d’Italia la Peugeot del pilota campobassano Nicola Rivellino. Su 98 equipaggi il team molisano rappresentato dal driver del capoluogo di regione ha ottenuto un ottimo 35* piazzamento assoluto. La squadra ha ottenuto anche un ragguardevole sesto posto di classe su 15. “Una ennesima buona prova raggiunta grazie al costante sostegno dei nostri sponsor che ci stanno accompagnando in questa affascinante avventura”.

