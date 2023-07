Ottant’anni di libertà, la pastasciutta antifascista fa il suo ‘esordio’ a Campobasso

Appuntamento presso “La casa degli Angeli” per commemorare quanto avvenuto il 25 luglio 1943 quando alla notizia dell’arresto di Benito Mussolini a Campegine la famiglia Cervi cucinò e offrì pastasciutta agli e alle abitanti nella piazza del paese

E’ in programma domani, martedì 25 luglio dalle 19,30, presso “La casa degli Angeli” in via Monte S. Gabriele a Campobasso, la prima edizione della Pastasciutta antifascista. Ad organizzarla l’Anpi Molise che ricorderà la famiglia Cervi di Campegine (RE) che il 25 aprile del 1943 offrì ai loro concittadini chili di pasta asciutta. Il gesto scaturì dalla destituzione di Mussolini decretata dal Gran Consiglio del Fascismo e successivamente costò loro la vita.

Sarà una serata di festa come era nelle intenzioni dei fratelli Cervi quella sera di 80 fa anni quando al ritorno dal lavoro dei campi appresero della fine della dittatura fascista. Arrivati a casa raccolsero farina burro e formaggio a credito, prepararono chili di pasta e quando tutto fu pronto caricarono il carro e in piazza offrirono la “pasta asciutta” per festeggiare la fine della dittatura pur sapendo che i nazisti ancora presidiavano l’Italia.

“Il rapporto tra il fascismo e la pastasciutta era stato conflittuale ancor prima della Marcia su Roma – spiega il docente di storia Grandi –. Lo stesso Mussolini, romagnolo di nascita, probabilmente era poco avvezzo al consumo di pasta, come quasi tutti gli italiani – esclusi i napoletani e i siciliani – fino alla prima guerra mondiale. Proprio nel primo dopoguerra, però, mentre il fascismo inizia la sua lenta ma inesorabile conquista del potere, gli italiani scoprono la pasta e se ne innamorano. La scoprono in America, dove le varie comunità italiane, così distanti nella madrepatria, si mescolano e creano una cultura nazionale che in Italia ancora non esiste. La pasta, in qualche modo, ne diventa il simbolo, e automaticamente viene associata al sogno americano”.

Tutto questo spiega in buona misura l’ostilità del regime fascista che negli anni Venti considerava la pasta una sorta di moda americana di importazione, lontana dal ruralismo alla base dell’ideologia di regime. L’ostilità si fece via via più concreta soprattutto dopo il 1925, aggiunge Grandi, quando venne lanciata la famosa “Battaglia del grano”, che aveva lo scopo di far raggiungere all’Italia l’autosufficienza cerealicola. La pasta era un problema da questo punto di vista, dato che il grano duro per produrla è sempre stato coltivato in quantità insufficiente nel nostro Paese. Quindi meno pasta mangiavano gli italiani e meno grano duro si doveva importare.

Infine ci si misero anche i futuristi, in particolare Filippo Tommaso Marinetti, che nel 1931 così si esprimeva nel Manifesto della cucina futurista: “A differenza del pane e del riso, la pastasciutta è un alimento che si ingozza, non si mastica. Questo alimento amidaceo viene in gran parte digerito in bocca dalla saliva e il lavoro di trasformazione è disimpegnato dal pancreas e dal fegato (…). Ne derivano: fiacchezza, pessimismo, inattività nostalgica e neutralismo”.

Gli sforzi propagandistici si scontrarono però con una passione incontenibile degli italiani per la pasta. La vicenda dei fratelli Cervi ci dimostra che in qualche modo la pastasciutta era considerata da sempre un simbolo di libertà: un piccolo, silenzioso e quotidiano gesto di resistenza nei confronti del Regime, il cui consenso era solo apparentemente monolitico.”