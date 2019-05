Ostetricia e Babywearing per la festa della Mamma, domani a Campobasso

CAMPOBASSO

In occasione della Festa della Mamma e della Settimana Europea del Babywearing, domani, domenica 12 maggio 2019, alle ore 11.15 presso Piazza Municipio a Campobasso e alle ore 12.30 presso un Centro Commerciale del capoluogo, ci sarà un Evento (della durata di circa 30 minuti), a cui prenderà parte un folto gruppo di mamme, insieme ai propri bambini legati in fascia porta-bebè. L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione di diverse figure professionali: Stefania Mastromonaco, Ostetrica, Anna Auletta, Consulente Babywearing in via di certificazione, Alessia Esposito, Insegnante di Danza, Alessandra di Vico, insegnante AIGAM.

Insieme alle mamme, saranno presenti tutte le ostetriche territoriali Libero Professioniste della provincia di Campobasso e Isernia (Dr.ssa Stefania Mastromonaco, Dr.ssa Silvia De Lellis, Dr.ssa Alessandra D’Alauro, Dr.ssa Dora Russo, Dr.ssa Nidia Manocchio), unite insieme nella realizzazione di tale evento. La partecipazione delle Ostetriche mira a far conoscere alla popolazione la propria figura professionale e le attività svolte sull’intero territorio molisano, partendo dall’assistenza e dal sostegno nell’intero percorso maternità, fino alla prevenzione e cura della salute femminile in tutte le tappe della vita. Inoltre la collaborazione con Anna Auletta, Consulente Babywearing, nasce per avvicinare e sensibilizzare la nostra città all’Arte del Portare in Bambini in Fascia, una pratica utilizzata in molte parti del mondo, ma ancora molto poco nota in Italia. Appuntamento a domenica mattina per festeggiare in un modo speciale la “mamma”.