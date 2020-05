Ostetriche molisane, “Angeli che fanno nascere angeli”

Oggi 5 maggio 2020 si celebra la giornata internazionale delle Ostetriche….

Purtroppo quest’anno non possiamo festeggiare tutte insieme e non possiamo abbracciarci ma virtualmente siamo tutte unite…

Oggi più che mai vogliamo far sentire la nostra voce, dato che in questa pandemia siamo state dimenticate rispetto alle altre figure ma abbiamo continuato a lavorare incessantemente….

Il direttivo dell’ordine interprovinciale delle Ostetriche di Campobasso-Isernia quest’anno ha voluto festeggiare le ostetriche con un video tributo che trovate sul nostro canale facebook e youtube…

Vi raccontiamo l’esperienza delle ostetriche molisane…….

Le ostetriche del reparto Cardarelli di Campobasso: “All’inizio della pandemia le mascherine erano insufficienti e dovevamo lavarle per riutilizzarle il giorno dopo in turni di 12 ore al quel punto ci siamo organizzate e insieme alle infermiere abbiamo dato spazio al nostro estro creativo cucendoci le mascherine…..

In questo periodo di restrizioni ed in virtu’ delle disposizioni di sicurezza all’interno del reparto le donne non possono avere la presenza del partner al momento del parto allora ci siamo organizzate con le videochiamate per permettere ai papà di essere comunque presenti virtualmente…

Le ostetriche libere professioniste: “Le mamme in tempo di covid vivono la gravidanza con ansia, preoccupazione ma soprattutto con senso di solitudine; il nostro compito è quello di guidarle, supportarle durante la gravidanza e dopo il parto….

Siamo riuscite ad essere vicine alle mamme grazie allo smart working per continuare i corsi di accompagnamento alla nascita e post parto.

Vogliamo in queste poche parole far sapere a tutte le donne che noi ostetriche continueremo sempre la nostra missione e siamo sempre al loro fianco in qualsiasi momento….

Sperando di riabbracciarci presto vogliamo auto ringraziarci pubblicamente …..

Grazie alle ostetriche in prima linea nei reparti covid e non…

Grazie alle ostetriche libere professioniste che non hanno mai lasciato sole le loro mamme soprattutto in questo periodo…

Grazie alle ostetriche che pur essendosi ammalate hanno dato testimonianza che si può tornare a sorridere…

Grazie alle ostetriche che operano sul territorio, nei consultori e ambulatori…

Grazie alle ostetriche che lavorano in campo internazionale…..

Grazie alle ostetriche che purtroppo ci hanno rimesso la loro di vita……