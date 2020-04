Ostetriche in tempo di pandemia: angeli custodi delle mamme in attesa

Consulenze, corsi on line, consigli. Il mestiere dell’Ostetrica passa un po’ in ombra in tempo di Covid, ma se consideriamo quanto complesso esso sia (ugualmente a quello di medici e infermieri) ci rendiamo conto dell’importanza che ha. Perché anche in tempo di pandemia si continua si continua a nascere e non sempre tutto deve essere dato per scontato. Lo abbiamo chiesto alle dottoresse Silvia De Lellis e Stefania Mastromonaco che hanno accettato di ribadire determinati concetti proprio durante la video-intervista che il Quotidiano del Molise vi propone. (guarda il video)