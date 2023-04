Osteria 28 vince la puntata molisana de “Il delivery perfetto” su Food Network

Alessia e le sue amiche del cuore consegnano la vittoria al ristorante di via De Attellis. Apprezzata la qualità del cibo dello sfidante, “I due fuochi”

È Osteria 28 il vincitore della puntata campobassana de “Il delivery perfetto”, nuovo format di Food Network condotto da Fatima Trotta e andato in onda ieri sera, martedì 4 aprile, in prima visione sul canale 33 del gruppo Warner Bros Discovery.

Il ristorante di via De Attellis se l’è dovuta vedere con “I due fuochi”, attività che si trova in via Palombo, riuscendo infine a spuntarla.

Fatima Trotta, dopo un piccolo giro tra piazza piazza Vittorio Emanuele, il corso cittadino, villa Musenga e piazza della Repubblica, è andata a conoscere i titolari dei due ristoranti: Mariano, proprietario di Osteria 28 e Paolo, numero uno de “I due fuochi”, che da bravi padroni di casa hanno fatto strada nella loro attività e presentato lo staff.

Poi Fatima si è spostata nel quartiere Vazzieri, a casa di Alessia, che insieme alle sue amiche del cuore – Rosa, Francesca e Alessandra – ha messo a disposizione la propria casa per assaggiare i piatti da asporto dei due esercizi commerciali.

Da brava molisana, Alessia ha offerto alla conduttrice un aperitivo e, dopo aver scambiato due chiacchiere, “il match” ha avuto inizio. Il menu scelto era a base di specialità molisane: cavatelli con sugo di carne (cavatiell e carn e puorc per intenderci), baccalà arracanato, parmigiana di melanzane e ovviamente, vino rosso.

Alla fine si è imposto Osteria 28 grazie a tutta una serie di requisiti che le giurate hanno reputato migliori, dalla qualità dei piatti alla velocità nella consegna (il bonus di 10 punti è andato a Mariano dell’Osteria 28), prezzo e packaging. Al suo ristorante anche il voto di Fatima Trotta, che vale altri 20 punti.