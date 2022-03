Ossessionato dai presunti tradimenti violenta e picchia la moglie: marito nei guai

L’uomo, gravato da problemi psichiatrici, accentuati dall’abuso di alcool, è in custodia cautelare nel Reparto di Psichiatria dell’ospedale “Cardarelli”

Nei giorni scorsi, a Campobasso, il personale della locale Squadra Mobile ha dato esecuzione ad una misura cautelare personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Campobasso su richiesta di questa Procura della Repubblica – consistente nell’Ordinanza Applicativa della Custodia Cautelare in luogo di cura presso il Reparto di Psichiatria dell’ospedale “Cardarelli” di questo capoluogo.

La misura in questione è stata applicata ad un soggetto, residente a Campobasso, gravato da problemi psichiatrici, accentuati dall’abuso di alcool, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie convivente. In un crescendo di azioni oltraggiose, degradanti e denigratorie nei confronti della donna, ossessionato da presunti tradimenti da parte della stessa, arrivava ad accusarla di intrattenere rapporti extraconiugali non solo con estranei, ma addirittura con uno dei propri figli maschi conviventi.

Nel corso del l’atteggiamento ossessivo ed opprimente dell’uomo non si limitava solo alle accuse denigratorie e ingiuriose ma sfociava in vere e proprie aggressioni fisiche nei confronti della moglie, arrivando infatti oltre ad offenderla con epiteti e frasi offensive ed inqualificabili, anche a controllarle di continuo la biancheria intima e, soprattutto, a colpirla con schiaffi sul viso e a a spintonarla sul letto cercando, con la forza e contro la volontà dell’interessata, di consumare rapporti sessuali.

Negli ultimi tempi il comportamento dell’uomo è andato via via facendosi sempre più aggressivo ed assillante nei confronti della moglie, fatto documentato anche dalle diverse richieste d’intervento pervenute presso le Centrali Operative delle forze dell’Ordine da parte della malcapitata e anche dei figli.

La vicenda in questione, rappresenta una tipologia delittuosa sempre più frequente ed il cui contrasto capillare, tra gli obiettivi dei questa Procura, è doveroso e necessario anche al fine di prevenire più gravi reati, tant’è vero che solo nel 2021 ci sono stati più di 70 “Codici Rossi” trattati dalla sezione specializzata della Squadra Mobile di Campobasso.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari nel corso delle quali l’indagato potrà esperire, nell’ottica difensiva, tutti i rimedi processuali previsti dal codice di rito.