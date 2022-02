Ospitalità al popolo ucraino, in Molise si attiva la macchina

L’associazione “Solidarietà senza confini” chiama a raccolta le famiglie che per anni hanno accolto ragazzi che arrivano da Chernobyl durante le vacanze. Di Lembo: siamo pronti

In Italia il primo pullman con a bordo cittadini ucraini in fuga dalla guerra è arrivato sabato mattina a Trieste. A bordo c’erano 48 tra donne e bambini, e due uomini. Un altro autobus, con a bordo 40 persone, è arrivato a Piacenza. Altre 300-400 persone in pullman sono attese a Genova, dove la comunità ucraina è particolarmente numerosa, e altre ancora in Veneto e Trentino.

Tutte le persone arrivate, per ora, sono state accolte da parenti e amici. Sono arrivate in pullman o con auto private, ma anche in aereo da paesi vicini all’Ucraina, come la Slovacchia. Nei prossimi giorni è facile prevedere che gli arrivi si intensificheranno: la comunità ucraina in Italia, composta da 240mila persone, è considerata la più grande d’Europa occidentale. Sia il ministero dell’Interno sia le organizzazioni non governative si stanno preparando e in molte città sono in programma riunioni in prefettura per studiare piani di accoglienza.

A Campobasso l’associazione “Solidarierà senza confini” si è già attivata.

“Per quindici anni – ci spiega il suo presidente Adelmo Di Lembo – abbiamo ospitato bambini che arrivavano da Chernobyl, circa un migliaio, che trascorrevano le vacanze estive e natalizie in compagnie di famiglie molisane che avevano dato la loro disponibilità”.

Molti di loro oggi sono adulti, hanno una famiglia, dei figli, ma Adelmo racconta che il legame con chi li ha ospitati in Molise è rimasto saldo. “Negli ultimi giorni – continua – abbiamo ricevuto tante richieste da parte delle famiglie, proprio per questo mercoledì 2 marzo alle 16.30 presso la sala Alphaville le incontreremo per riorganizzare la rete d’accoglienza”.

In realtà la macchina si è già riattivata. Di Lembo spiega come una ragazza ucraina arriverà nei prossimi giorni (ora si trova in Polonia), altri stanno per partire.

Molte organizzazioni non governative stanno raccogliendo fondi, alcune per comprare beni di prima necessità in loco, cioè al confine polacco o rumeno, altre invece partono con i beni di prima necessità. Anche “Solidarietà senza confini” si è attivata in collaborazione con SoleTerre onlus, una Fondazione che lavora per il riconoscimento e l’applicazione del Diritto alla Salute.

Per ora, secondo l’Alto commissariato dell’ONU per i rifugiati, sono fuggite dall’Ucraina 370mila persone. Alcune stime dell’Unione Europea prevedono un esodo da uno a quattro milioni di persone, altre addirittura di sette milioni.

Il ministero dell’Interno Luciana Lamorgese ha promesso che l’Italia darà la massima solidarietà al popolo ucraino: “L’Italia sarà tra i paesi che applicheranno questo principio con redistribuzione sui nostri territori”.