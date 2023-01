Ospedali molisani a corto di personale di Pronto Soccorso, l’Asrem prova con i medici stranieri

Nuovo Avviso rivolto a sanitari di Paesi Terzi dopo quello per pediatri e ortopedici

I concorsi continuano ad andare deserti e l’Asrem torna a giocarsi la carta dei medici stranieri. Già a novembre l’Azienda Sanitaria Regionale pubblicò due Avvisi per il reperimento di 12 pediatri e 11 ortopedici.

Ora è la volta dei medici di Pronto Soccorso, altro reparto allo stremo degli ospedali molisani per cronica carenza di personale. E così, dopo che il concorso per 25 medici a tempo determinato del 14 gennaio 2022 è andato deserto, e in attesa dell’espletamento di quello a tempo indeterminato del 19 dicembre 2022, è stato pubblicato un Avviso per l’assunzione a tempo determinato, per tutto il 2023, di 25 medici stranieri.

«Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, anche in esito alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dal perdurare della diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nella Regione Molise – si legge nella delibera del Dg – è stata indetta procedura per l’assunzione, a tempo determinato, fino al 31.12.2023, di n. 25 Dirigenti Medici della disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un paese dell’Unione Europea o in Paesi terzi».

Ultimo tentativo per scongiurare l’interruzione di pubblico servizio e garantire i Livelli Essenziali di Assistenza nella nostra regione.