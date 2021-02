Ospedali al collasso, paziente trasferito da Termoli a Vasto

La situazione nel principale nosocomio della regione, nonché unico centro Covid, è ormai al limite. Tant’è vero che anche il presidente Toma, in una dichiarazione rilasciata all’Ansa, si è detto pronto all’attivazione del protocollo Cross (Centrale remota operazioni soccorso sanitario) che permette il trasferimento di pazienti in altre strutture d’Italia. Cosa che in ogni caso già sta accadendo. Proprio nelle scorse ore infatti un paziente termolese (ricoverato in medicina d’urgenza) e in attesa di trasferimento al Cardarelli, è stato portato d’urgenza a Vasto.