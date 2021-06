Ospedali al collasso, il Forum in difesa della sanità chiede l’intervento di Emergency in Molise

Il forum molisano a difesa della sanità pubblica di qualità, a causa della drammatica situazione in cui versano gli ospedali regionali per mancanza di dirigenti medici, in particolare presso i pronto soccorso, con tutti i comitati aderenti, ha chiesto l’intervento temporaneo di Emergency, in attesa dell’espletamento dei concorsi.

Senza medici gli ospedali funzioneranno sempre peggio fino a chiudere!

Si invitano anche tutti gli altri comitati ad attivarsi per raccogliere le firme di tutti i cittadini, affinché i sindaci ed i prefetti, insieme ai parlamentari molisani, chiedano al consiglio dei ministri l’autorizzazione all’intervento di Emergency in Molise. Emergency potrà intervenire solo se autorizzata dal Consiglio dei Ministri.

Firmiamo ora per evitare che gli ospedali chiudano in tempi brevi!