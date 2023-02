Ospedale San Timoteo, interventi ancora bloccati. I sindacati: «Aprire tavolo urgente»

«Sembrava essere vicina la soluzione dell’emergenza dell’ospedale San Timoteo, dove da lunedì scorso gli interventi in regine ordinario sono bloccati a causa della carenza di anestesisti. I tentativi di mediazione con l’azienda sembravano aver prodotto risultati apprezzabili, grazie alla disponibilità di alcuni anestesisti di altre strutture ospedaliere a coprire i turni presso il San Timoteo. Invece, l’inerzia della direzione sanitaria del presidio ospedaliero e l’atteggiamento ostruzionistico del personale del blocco operatorio e dell’Unità operativa semplice a valenza dipartimentale di anestesia e rianimazione hanno impedito di giungere ad una soluzione rapida del problema. Atteggiamenti da cui i sindacati Federazione CIMO-FESMED e CGIL Medici prendono le distanze, attendendo l’urgente apertura di un tavolo tecnico di interlocuzione per risolvere la crisi in atto.»