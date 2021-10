Ospedale San Timoteo, conclusi i lavori di manutenzione agli impianti elettrici

“Si sono concluse nel pomeriggio le operazioni di manutenzione straordinaria presso l’ospedale San Timoteo di Termoli”. Ad annunciarlo nella serata di ieri, domenica 10 ottobre è stato il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano. “Come già anticipato -ha fatto sapere- erano stati programmati per ieri (giorno di minore affluenza al nosocomio) i lavori di potenziamento e di adeguamento alla nuova normativa sugli impianti elettrici. Il San Timoteo, così come gli altri ospedali della regione, verrà interessato anche da ulteriori adeguamenti strutturali. I lavori rientrano in un più massiccio programma di ammodernamento delle strutture ospedaliere molisane. L’intervento è andato avanti senza intoppi e senza creare problemi alla normale gestione dell’ospedale, anche grazie alle precauzioni prese”.