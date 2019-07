Ospedale, Pastore sprona la politica isernina

REDAZIONE

ISERNIA

Dopo la levata di scudi riguardo alla sanità pubblica, da parte del mondo politico isernino e, in particolare, del Consiglio comunale, i comitati chiedono un’azione ancora più incisa da parte di amministratori e del primo cittadino del capoluogo pentro, Giacomo d’Apollonio. In particolare è stato il dirigente medico Lucio Pastore a chiedere al sindaco di prendere parte all’assemblea pubblica per la salvaguardia e il rilancio della sanità pubblica che si terrà il prossimo 22 luglio, a partire dalle 17, in piazza Palombo a Campobasso. Un incontro promosso dal “Forum in difesa della sanità pubblica di qualità” insieme agli altri comitati, tra cui il comitato Isernia Beni Comuni, rappresentato proprio da Lucio Pastore.

«Si invita il Sindaco di Isernia con tutta la rappresentanza istituzionale del Comune, ad essere presente il giorno 22 luglio. Ci sentiamo di fare questo invito, che speriamo venga accolto, anche alla luce delle posizioni assunte recentemente dal Comune in difesa dell’Ospedale F. Veneziale», si legge in un messaggio pubblicato su facebook dal medico isernino, da sempre in prima linea per la difesa dell’ospedale pubblico isernino. La chiusura di senologia e di neurofisiopatologia, nonché le condizioni difficili in cui versano altri reparti, compresi quelli in cui vengono presi in carico i pazienti con malattie tempo-dipendenti, non lasciano dormire sonni tranquilli. Di recente il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità in cui dà mandato al sindaco di mettere in atto qualsiasi iniziativa – comprese quelle legali – per scongiurare il paventato ridimensionamento del presidio sanitario isernino. Ma le proteste e le azioni a salvaguardia della sanità regionale riguardano tutti i territori molisani: da Venafro a Termoli, passando per Isernia, Agnone e Larino. Un grido d’allarme al quale, per Pastore, la politica non può non dare risposte.