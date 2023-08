Ospedale Isernia, stop agli ambulatori di Cardiologia

“Proibito” avere problemi di cuore in provincia di Isernia

Situazione sempre più “drammatica” per il reparto di Cardiologia del Veneziale di Isernia. Da ieri, infatti, tutti gli ambulatori di cardiologia sono stati chiusi e tutte le prenotazioni sono state rinviate sine die. Non possono funzionare più per carenze di dirigenti medici. Sono rimasti in servizio solo cinque cardiologi, di cui tre turnisti, e non ce la fanno – fisicamente – a presidiare il reparto H 24 e a garantire anche il funzionamento degli ambulatori.

Causa scatenante dello “Stop” agli ambulatori la contemporanea assenza di due cosiddetti turnisti che ha prodotto, di fatto, l’impossibilità a garantire l’attività ambulatoriale. Da considerare che, fino alla settimana passata, i turni agli ambulatori e nel reparto erano gestiti solo grazie alla possibilità di effettuare attività aggiuntive e, quasi sempre, i cardiologi del Veneziale, nel giro di una settimana, invece di 36 ore, lavoravano il doppio, 72 ore, per garantire la funzionalità di entrambi i servizi.

Ma, da ieri, la contemporanea assenza di due turnisti su cinque ha fatto saltare tutta l’organizzazione di Cardiologia, per cui, da lunedì viene garantita solo l’assistenza nel reparto e gli ambulatori sono stati chiusi.

L’augurio è che, come accaduto per il San Timoteo di Termoli, anche a Isernia arrivino urgentemente risorse aggiuntive. E le speranze sono legate soprattutto al concorso in svolgimento per otto posti da cardiologo. Ci si augura, al Veneziale, che la maggior parte delle risorse venga dirottata su Isernia per garantire un servizio di Cardiologia che copre l’intero territorio della provincia di Isernia, oltre che l’Alto Sangro e il circondario dei comuni dell’Alto Casertano.