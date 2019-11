Ospedale: i sindaci scrivono al ministro Speranza (IL VIDEO)

I primi cittadini dell’Ambito di Isernia: «Immobilismo di Regione e parlamentari: pronti a rivolgerci direttamente a Roma»

ISERNIA. Pronti a scrivere al ministro Speranza per chiedergli un incontro urgente in cui presentargli le istanze di gran parte delle istituzioni e dei cittadini molisani in difesa dell’ospedale “F. Veneziale” e della sanità pubblica. Questo quanto è emerso nel pomeriggio di ieri, e messo nero su bianco, in una riunione dei sindaci dell’Ambito di Isernia tenutasi presso il Municipio del capoluogo pentro. Presenti sindaci e rappresentanti di 16 Comuni su 24 (Macchiagodena, Isernia, Sessano, Pettoranello, Roccamandolfi, Carpinone, Sant’Elena Sannita, Longano, Pesche, Sant’Agapito, Roccasicura, Macchia d’Isernia, Pescolanciano, Castelpizzuto e Chiauci. La priorità de nuovo Piano Operativo Sanitario, ancora non reso pubblico, sarà quella di evitare qualsiasi taglio per quanto riguarda servizi e reparti legati alle patologie tempo dipendenti. In particolare c’è preoccupazione per Oncologia, Cardiologia ed Emodialisi. I sindaci si sono detti pronti a forme estreme di protesta qualora le richieste dovessero essere disattese. Così come è accaduto con i commissari alla sanità, a cui il sindaco d’Apollonio ha inviato nella mattinata di ieri un ulteriore missiva dopo la mancata risposta dei giorni scorsi. Nel corso della riunione è emersa, inoltre, la volontà politica di bypassare i rappresentanti politici della Regione e persino i parlamentari molisani rei, a detta dei primi cittadini, di un sostanziale immobilismo sulla questione.

