Ospedale di Termoli: contagi nel reparto di Medicina

Ancora una situazione di emergenza quella che si starebbe verificando all’interno del San Timoteo di Termoli. Sotto la lente, questa volta, la problematica relativa ai contagi da Covid-19 perché alcuni contagi si sarebbero verificati all’interno del reparto di Medicina del nosocomio bassomolisano che si trova proprio di fronte a quello dell’ex Urologia riconvertito in reparto per i pazienti Covid a bassa densità, quelli meno gravi. Attualmente nell’ex Urologia sarebbero ricoverati una ventina di pazienti Covid positivi e alcuni contagi si sarebbero verificati anche in Medicina che, come detto, si trova proprio di fronte. A questo punto ci si pone la domanda se in un ospedale no Covid i percorsi siano stati nettamente divisi o meno. Una domanda alla quale avevano risposto anche gli ispettori del Ministero della Salute che nella loro relazione hanno parlato di una promiscuità di percorsi all’interno dei reparti. D’altronde, anche questo è bene ricordarlo, Termoli all’inizio dell’emergenza, quindi quasi un anno fa, non era stato scelto come ospedale Covid ma sarebbe dovuto restare nosocomio per i pazienti ordinari. La terza ondata di contagi da Covid-19 ha costretto i vertici dell’Asrem ad allestire in fretta e furia nuovi posti letto anche all’interno del San Timoteo, in particolare con l’allargamento dell’area grigia del pronto soccorso e con la riconversione del reparto di Urologia.