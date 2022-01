Ospedale di Isernia, emergenza Emodinamica: un solo operatore che lavora il doppio dello standard

Se la situazione di Emodinamica al San Timoteo di Termoli è arrivata fino al Consiglio di Stato, c’è un’altra emergenza, ancora più pressante ed è quella del Veneziale di Isernia, dove Emodinamica grava sulle spalle di un unico cardiologo, il primario del reparto, Carlo Olivieri. Un operatore instancabile che, solo nel 2020, ha salvato la vita a più di un centinaio di persone colpite da infarto, intervenendo in laparoscopia con l’angioplastica. In sostanza stent coronarici che riaprono i vasi, consentendo al cuore di tornare a funzionare dopo l’infarto. Olivieri, da solo, nel 2020, ha effettuato ben 139 interventi (dati Agenas), salvando altrettante vite umane. Persone colpite da infarto, con arresti cardiaci e quant’altro. La media degli interventi annui, prevista come soglia minima dalle Linee guida nazionali per l’emodinamica è 75, numero necessario a mantenere le abilità manuali essenziali. Ebbene, Isernia, con l’unico emodinamista, o cardiologo interventista, in organico supera di gran lunga i requisiti minimi. Il problema drammatico è che Olivieri è solo e avrebbe bisogno almeno di un altro cardiologo emodinamista che abbia voglia di venire a lavorare a Isernia. Un ospedale, il Veneziale, a cui fanno ricorso non solo gli infartuati della provincia di Isernia, ma anche tanti abruzzesi, che arrivano dall’ospedale di Castel di Sangro, dove non c’è Cardiologia. Toma ha solennemente affermato che Emodinamica del Veneziale non chiuderà mai, ma alle parole bisogna far seguire i fatti, prevedendola nel nuovo Pos e soprattutto reclutando emodinamisti. Chiudere per consunzione Emodinamica significherebbe togliere le speranze di vita a tutti gli infartuati della provincia di Isernia. Perchè in cardiologia il fattore tempo è fondamentale. Un infartuato di Agnone può anche restare in vita per il tempo necessario ad arrivare a Isernia, ma se poi deve andare a Campobasso, la sua sorte è segnata. Insomma bisogna fare di tutto per convincere Olivieri a non mollare, e restare, perchè i suoi numeri sono da capogiro. Guardando il rapporto Agenas del 2020 le cifre parlano chiaro. A Isernia, con un solo operatore, 139 interventi; a Campobasso con cinque operatori, 220; a Termoli con quattro operatori, 153. Se Campobasso e Termoli sono situazioni gestibili e tutto sommato funzionali, non è così a Isernia, dove se becchi un infarto, devi solo pregare che Olivieri sia in servizio. In conclusione, bisogna fare di tutto per salvare Emodinamica al Veneziale, un “gioiello” che non bisogna buttare via.