Sempre più guai per l’ospedale Veneziale di Isernia. Questa mattina presto la tensostruttura di supporto al Pronto Soccorso si è afflosciata come un pallone sgonfio. Ancora una brutta immagine per un ospedale che sta cadendo praticamente a pezzi. L’immagine parla da sola. La tenda veniva usata come sala d’aspetto esterna per i tamponi Covid.