Ospedale, delegazione a Roma

Una delegazione del Coordinamento Italiano Sanità Aree Disagiate e Perifeririche, composta dalla Presidente Nazionale, Emanuela Cioni, dal Segretario Nazionale, Don Francesco Martino, dai consiglieri Flavio Ceccarelli, Piero Tiezzi e Valentina Trambusti, è stata in audizione, ieri mattina, presso la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Un appuntamento istituzionale ottenuto grazie all’interessamento dell’ Onorevole Chiara Gagnarli del Movimento Cinque Stelle, finalizzato a sollecitare l’organo parlamentare ad impegnare Governo, Ministeri Economia e Salute, Conferenza Stato Regioni a ridefinire gli standard nazionali ospedalieri e territoriali per le aree periferiche, ultraperiferiche e particolarmente disagiate, che oggi fanno registrare delle pesanti differenze tra nord e sud dell’Italia. Sostanzialmente il Cisadep chiede al Parlamento di eliminare il potere discrezionale che oggi le Regioni hanno in materia sanitaria.

«Il problema di base che vorremmo porre alla vostra attenzione è rappresentato dal DM 70 del 2015, che ha stabilito i criteri per gli standard strutturali, tecnologici, qualitativi e quantitativi per le strutture ospedaliere. – hanno spiegato in audizione i rappresentanti del comitato – L’applicazione degli stessi criteri numerici, se attuata nelle aree periferiche ed ultraperiferiche del paese, dove si registrano carenza di infrastrutture, difficoltà orogeografiche, situazioni non ottimali in merito a viabilità e mobilità, accentuata dispersione territoriale della popolazione, produce risultati di desertificazione sanitaria e criticità a volte serie, problematiche e preoccupanti. In merito alle Aree Particolarmente Disagiate, come l’Alto Molise, le norme attuali si rivelano alquanto lacunose ed imprecise. In particolare hanno generato in tutte le regioni d’Italia disparità incredibilmente discordanti nell’organizzazione, nella strutturazione, nella previsione e sicurezza dei servizi sanitari previsti negli Ospedali di Area Particolarmente Disagiata.

Tale norma, concedendo ampia discrezionalità alle Regioni, non definisce uno standard qualitativo minimo strutturale, tecnologico e quantitativo nazionale per queste strutture, risultando molto lacunosa ed imprecisa. Altra criticità e limite del decreto è quella di non aver previsto gli standard qualitativi minimi per i servizi territoriali nelle Aree Particolarmente Disagiate e Periferiche del paese, creando anche qui disparità di trattamento tra aree di una stessa regione e aree di regioni confinanti. Sarebbe opportuno che il Parlamento, oltre a rivedere con chiarezza gli standard ospedalieri e territoriali minimi qualitativi, strutturali e tecnologici a cui le Regioni comunque debbano riferirsi in materia, lasciasse l’intera programmazione e l’intera materia relativa alle Aree Periferiche, Ultraperiferiche e Particolarmente Disagiate del Paese alla competenza nazionale, onde assicurare a tutti i cittadini viventi in questi territori lo stesso standard e gli stessi servizi,senza discriminazioni tra, in virtù dell’art. 32 della Costituzione».