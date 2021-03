Sono partite questa mattina, 10 marzo, le vaccinazioni agli over 80 presso l’ospedale da campo allestito dalla Croce Rossa nel piazzale del San Timoteo di Termoli. 250 le inoculazioni che sono in programma nella giornata di oggi con il personale che sarà attivo per 12 ore dalle 8 alle 20. Quindici tra medici, infermieri e volontari le persone che sono impegnate in quella che è la prima vera vaccinazione degli over 80 che si svolge su Termoli e con l’ospedale da campo trasformato in un centro vaccini dopo che era stato inizialmente adibito ad una sorta di pronto soccorso con 25 posti letto. L’assenza di personale da collocare, però, ha portato ad una “riconversione” dell’ospedale da campo in centro vaccini. “Sono stati giorni complicati – ha affermato Alessandro Serafini responsabile dell’Hospitainer – come Croce Rossa eravamo a disposizione per l’ospedale ma abbiamo rimodulato la risposta per essere efficaci. Siamo in completa sinergia con l’ospedale data la scarsezza delle forze e la complessità della situazione ci siamo integrati con croce rossa e possiamo garantire fino a 5 volte in più dei vaccini che come ospedale potevano fare. Abbiamo il personale adatto per gestire ogni emergenza 2 medici otto infermieri e 5 assistenti. Noi siamo sempre pronti a seconda delle necessità dell’ospedale, la vaccinazione sarà una grandissima sfida vediamo il personale disponibile c’è sempre idea del discorso ambulatoriale ma anche dal nazionale l’idea è quello di puntare sulla vaccinazione”.

Ospedale da campo “riconvertito” in centro vaccinale per gli over 80 Indietro 1 di 6 Avanti