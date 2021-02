Ospedale da campo al San Timoteo: si attende l’arrivo. Sarà operativo dal fine settimana

“Nella giornata di ieri sono stati effettuati i sopralluoghi presso l’Ospedale San Timoteo di Termoli tra i Vertici della Croce Rossa Italiana del Comitato Regionale del Molise, della Protezione Civile Regionale e dell’Ospedale stesso per valutare il montaggio di un Ospedale da Campo (PMA) che dovrà ospitare alcuni dei pazienti del San Timoteo. Oggi è previsto l’arrivo dello stesso, dal Polo Logistico CRI di Avezzano, e vedrà tutti i Volontari CRI Molise, nei prossimi giorni, impegnati nel montaggio dell’Ospedale da Campo che sarà operativo verso il fine settimana.”

Inoltre la sede del Comitato CRI di Campobasso ha attivato, già da tempo ormai, la Sala Operativa per rispondere alle esigenze della popolazione soprattutto in questo periodo di Zona Arancione con il Pronto Farmaco, Pronto Spesa e supporto telefonico rivolto a chi ha esigenze particolari, oppure risultato positivo al SarsCov – 19.