Ospedale Covid, Toma: “Siamo ad un punto di svolta”

“A breve inizieranno i lavori – ha dichiarato il governatore in conferenza stampa – e siamo ad un punto di svolta perché ho proposto al commissario Arcuri di nominare direttamente Asrem come soggetto attuatore in modo da tagliare sugli intermediari e sui tempi di realizzazione dei lavori che si dovranno fare. Ma siamo ad un punto di svolta anche perché l’Asrem, in proprio, sta realizzando dei lavori più piccoli, come la divisine della terapia intensiva tra Covid e no Covid, che poi troveranno il giusto rimborso in ambito di finanziamenti nazionali”.