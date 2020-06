Ospedale Covid regionale, sabato il presidio nel piazzale del Vietri

Il Forum Molisano promuove, Sabato 6 Giugno,nel Piazzale antistante l’Ospedale Vietri di Larino,alle ore 18, un Presidio, organizzato dal Comitato Basso Molise per il Bene comune e dal Comitato Civico Frentano per l’ospedale Covid regionale.

Per garantire ai pazienti non Covid di tutta la regione le cure,non garantite in emergenza,data la scelta di strutture miste, in sicurezza, con percorsi realmente separati.

Per dotare la sanità regionale di un rinforzo effettivo fornito dal finanziamento del Governo, aggiuntivo perché finalizzato allo scopo di prevenire eventuali riprese del contagio e analoghi fenomeni futuri.

Per ribadire l’entità regionale del Molise, in linea con la Rete Nazionale di Ospedali Covid decisa dal Governo, (almeno un Ospedale per Regione) nel caso Molisano in un sito già dotato di Camera iperbarica e con prospettive di ricerca e sviluppi futuri.

Hanno già dato la loro adesione: Cittadinanzattiva- Tribunale dei Diritti del malato ,Libera Molise,Il Bene Comune,Rete della Sinistra Termoli.