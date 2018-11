Ospedale, chiude l’ambulatorio cardiologico

ISERNIA

Giuseppe Attademo cardiologo dell’ospedale San Francesco Caracciolo è in ferie e appena terminato il periodo di break andrà in quiescenza. Già da mercoledì scorso l ospedale è senza l’unico cardiologo che era operativo dopo il pensionamento che ha riguardato il dottor Pescetelli. Non solo l’unità di Medicina dove era assegnato Attademo conta un medico in meno. Il responsabile dell’unità operativa, il dottor Di Nucci da tempo ha scritto alla direzione aziendale dell’Asrem per segnalare l’andata in quiescenza del cardiologo e la necessità di una sostituzione con pari specialista. Ma da Campobasso sembra non siano giunte risposte in merito.

Se il Caracciolo inaugura il nuovo reparto di dialisi al contempo rimane sguarnito di uno specialista indispensabile alla struttura e alla salute di chi ha necessità di elettrocardiogrammi e terapie. Con il pensionamento del dottor Attademo chiude anche l’ambulatorio cardiologico del Caracciolo nonostante ci siano in essere prenotazioni dell’utenza per visite specialistiche, nonostante il servizio al momento manchi nell’ ospedale altomolisano. L’Asrem, dunque, sembrerebbe dover fare i conti con un altro caso di carenza del personale. Solo ieri, infatti, il nostro giornale ha messo in evidenza il caso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove non c’è un numero sufficiente di anestetisti e rianimatori per garantire il servizio.

Una situazione, quella che sta investendo il Caracciolo, che pare essere l’ennesima conseguenza della paralisi a cui è costretta la sanità pubblica regionale, causata della mancata nomina del commissario. Il tempo corre rapido e i problemi restano, anzi aumentano. Per quanto riguarda la carenza di personale nei presidi regionali, l’unica figura istituzionale che ha il compito di recarsi a Roma, presso il Ministero, è proprio il Commissario ad acta che, come è ben noto, ancora non è stata individuato. La stessa Asrem in un recente avviso ha sottolineato l’impossibilità di far fronte a questa situazione attraverso le risorse interne. Questo vuol dire che i medici, così come altre figure sanitarie, non ci sono. Si dovrebbe procedere con nuove assunzioni.

La chiusura dell’ambulatorio cardiologico del Caracciolo e l’assenza di un cardiologo nel presidio è preoccupante. La paventata sospensione del servizio, in una popolazione residente composta per lo più da anziani, potrebbe provocare gravi disagi alle utenze, costrette a rivolgersi ad altri ospedali. Ancor più grave, ovviamente, è la gestione delle emergenze.