Ospedale Cardarelli, riapre il 7 giugno lo Sportello d’Ascolto di Cittadinanzattiva

Attivo dal 7 giugno lo Sportello di Ascolto e tutela di Cittadinanzattiva, che dopo due anni di assenza causata dalla pandemia, torna in presenza presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso.

Cittadinanzattiva è sempre vicina ai bisogni dei cittadini, fondata nel 1978 opera nell’ambito della tutela per i cittadini che hanno subito disservizi negli ambiti della sanità, dei servizi pubblici e della giustizia e si pone come interlocutore di fiducia. Proprio attraverso lo Sportello di Ascolto e Tutela, ubicato di fronte il CUP, offre un servizio di informazione, orientamento e tutela per rispondere direttamente alle istanze dei cittadini, il cui obiettivo è la tutela dei diritti attraverso la partecipazione dei cittadini.