Ospedale Cardarelli, mascherine in arrivo donate da Modaimpresa

Covid 19. Continuano gli interventi degli imprenditori privati in favore della sanità pubblica molisana. Questa volta è Modaimpresa di Isernia che corre in aiuto del Cardarelli di Campobasso con una donazione di mascherine. Romolo D’Orazio, amministratore dell’azienda dichiara: “Ieri abbiamo tagliato un traguardo speciale: in soli 10 giorni siamo arrivati a distribuire ben 100.000 mascherine. I pacchi con il logo di Modaimpresa le stanno portando in tutta Italia. E siamo fieri di questo risultato. Ma questo è un pacco speciale. E’ il primo pacco che inviamo ad un ospedale. Le nostre mascherine, infatti, sono vendibili al pubblico comune, ma non ancora agli ospedali. Questo perché stiamo aspettando, da 10 giorni, la certificazione di ciò che già sappiamo e cioè che le nostre mascherine sono fatte a regola d’arte. Due giorni fa però siamo venuti a sapere che gli ospedali molisani NON HANNO SUFFICIENTI SCORTE DI MASCHERINE. Noi non possiamo vendergliele perché non arriva la certificazione, loro non riescono a trovarle perché le procedure sono complesse. E allora sapete che abbiamo fatto?

GLIELE ABBIAMO REGALATE!

Oggi abbiamo spedito il primo pacco all’Ospedale Cardarelli e SIAMO A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI OSPEDALI MOLISANI PER AIUTARLI in questa fase così delicata. Modaimpresa è al fianco dell’Italia migliore”.

A Campobasso le mascherine di Modaimpresa sono distribuite da Graziano Centromaterassi.