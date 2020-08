Ospedale Cardarelli, La Floresta si dimette da responsabile di ortopedia

Il professionista da 16 anni nel nosocomio del capoluogo. Incomprensioni con i vertici Asrem alla base della decisione: Florenzano tenta la mediazione

Il dottore Pancrazio La Floresta, da 16 anni al reparto di Ortopedia (è attualmente il responsabile) ha deciso di lasciare l’ospedale Cardarelli. La notizia è stata confermata questa mattina (così come riportato da Teleregione), al direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano. Non ci sarebbero più le condizioni per lavorare. Pare che alla base della decisione ci siano delle incomprensioni con i vertici Asrem che si sarebbero acuite durante il periodo di emergenza sanitaria legato alla diffusione del Coronavirus. Le dimissioni saranno effettive a far data dal 30 settembre 2020. E, al momento, non è escluso che altri, al Cardarelli, possano percorrere la strada intrapresa da La Floresta. Il professionista dovrebbe andare a Bojano, a Villa Esther. Florenzano ha parlato con il medico, illustrandogli tutte le iniziative che da qui a breve saranno messe in campo. Il Dg Asrem sta dunque cercando di recuperare lo strappo anche perché il rilancio della sanità molisana si concretizza con l’arrivo di nuovi professionisti ma anche e soprattutto mantenendo quelli bravi che sono già in organico. Se la decisione dovesse essere confermata è possibile che al posto di la Floresta giunga Bianchi, primario di ortopedia del Veneziale.