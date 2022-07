Ospedale Cardarelli, i pilastri si sgretolano e affiora il ferro (LE IMMAGINI)

La segnalazione di un lettore: scenario pietoso, in cui versano le pubbliche infrastrutture molisane

Le immagini testimoniano quanto purtroppo noto da anni. Le colonne esterne dell’ospedale Cardarelli visibilmente ‘mangiate’ dal tempo e dall’azione dei fenomeni atmosferici a tal punto che il ferro fa bella mostra di sé.

A segnalarci quanto si evince dalle foto è un nostro lettore che nella mail parla di ‘scenario pietoso, in cui versano le pubbliche infrastrutture molisane’.

Quello che sta accadendo oramai da tempo all’edificio di Tappino rientra in quel processo che prende il nome di carbonatazione del cemento, che provoca effetti molto negativi.

Il danno non è solo di natura estetica ma anche e soprattutto strutturale, in quanto l’area dei ferri d’armatura prevista dal progetto non è più rispettata a causa della ruggine che ha consumato l’acciaio.

Col passare del tempo quindi a causa di questo fenomeno può essere necessario in un edificio effettuare interventi strutturali per ripristinare il calcestruzzo.