Ospedale Cardarelli, aria condizionata out: disagi per pazienti e personale

Disagi, nei giorni scorsi, all’ospedale Cardarelli per pazienti e personale a causa di problema all’impianto dell’aria condizionata. Come riportato nell’edizione odierna di Primo Piano Molise, «…anche al Cardarelli, in particolare in alcuni reparti, l’aria condizionata non funziona o funziona a tratti. Pure in questo caso, il cambio della gestione della manutenzione ha coinciso con un intoppo non da poco… Al Cardarelli, criticità sono state segnalate riguardo al pronto soccorso, alla radiologia, alla neonatologia, alla medicina e alla psichiatria».